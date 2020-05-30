Испания подводит итоги программы доставки медицинских грузов из Китая

Миллионы медицинских масок, перчаток, халатов, средств защиты и компонентов для производства аппаратов искусственного дыхания получила Испания благодаря открытию так называемого «воздушного коридора» с Китаем. Таким стал результат некоммерческого партнёрства, в рамках которого Испанская федерация компаний-производителей медицинской техники выбирает, что нужно импортировать, группа Oesía решает логистические проблемы, а авиакомпания Iberia обеспечивает доставку. Проект реализуется при поддержке государства, —рассказывает президент группы Oesía Луис Фурнеллс:

«Благодаря сотрудничеству федерацией Fenin, Iberia и группы Oesía, а также бесценной помощи министерств здравоохранения, иностранных дел, промышленности и налоговой службы мы смогли открыть этот коридор. Сто миллионов единиц средств защиты — это как два олимпийских бассейна, заполненных медицинским оборудованием. И помните, что в начале этого проекта Китай был закрыт».

Это беспрецедентные рейсы, без пассажиров, 300 мест эконом-класса и багажное отделение заполнены бесценным грузом. Коробки по размерам подобраны так, чтобы максимально эффективно занимать пространство между креслами.

Перелёт в Китай и обратно вместе с погрузкой занимает около 30 часов — всё это время восемь пилотов — это четыре лётные смены — находятся в самолёте. Ради этого проекта экипажи вернули из вынужденного отпуска, — говорит командир воздушного судна Луис Бланко:

«За 32 года полётов в Iberia я никогда не совершал рейсы без пассажиров, с коробками в салоне. Это совершенно другой опыт. Мы делали это с удовольствием. Нас вызвали на эти рейсы, а в следующем месяце мы определённо вернёмся в вынужденный отпуск. Iberia вызовет других пилотов, если будут ещё рейсы».

70% груза, который был доставлен из Китая, должны передать правительству Испании и администрациям регионов. Часть направлена непосредственно в больницы — это, в том числе, кислородные концентраторы и электрические моторы для коек.

Iberia и её партнёры доставляют медицинские средства не только в Испанию, но и в страны Латинской Америки. Участники проекта подчеркивают, что это было бы невозможно без готовности очень многих людей к самому тесному сотрудничеству.