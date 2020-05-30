Минздрав одобрил первый в России препарат против коронавируса. Как следует из информации в государственном реестре лекарственных средств, препарат получил название "Авифавир", "международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир".

Лекарство было разработано совместно Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и предприятием "ХимРар".

По последним данным, за время пандемии в РФ зарегистрировали около 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4500 пациентов скончались, около 170 тысяч выздоровели.