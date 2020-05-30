Использованные маски: мусорный след пандемии

Медицинские маски и одноразовые перчатки становятся обычным аксессуаром после начала пандемии. Их используют практически повсеместно и это влечёт за собой новую проблему: что делать с новым мусором? Как избежать распространения инфекции через использованные маски и перчатки? Личные средства защиты рекомендуют выбрасывать вместе с неперерабатываемым мусором, но эти рекомендации соблюдаются далеко не всегда, — рассказывает сотрудница португальского центра сортировки EGF Ана Лоурейру:

«Люди совершают ещё так много ошибок, выбрасывают маски и перчатки вместе с перерабатываемыми отходами. Но их нельзя выбрасывать в эти контейнеры, ведь в конце концов эти материалы попадают в сортировочный центр. Мы в качестве эксперимента за два часа собрали тут три мешка масок и перчаток».

После смягчения карантина на улицах Франции всё чаще встречаются брошенные маски. Муниципальные службы говорят об этом как о санитарной угрозе и рекомендуют относиться к маскам как к особому типу мусора: использованные маски лучше всего складывать в пластиковый пакет на сутки, а затем выбрасывать вместе со смешанными отходами. Это позволит уменьшить риски для людей, которые занимаются сортировкой мусора.

Конечно, есть и экологическая сторона вопроса. Защитники окружающей среды обращают внимание на то, что одноразовые средства индивидуальной защиты производятся из материалов, которые долго разлагаются в естественной среде. Учитывая, какие большие объёмы масок и перчаток оказываются в помойке ежедневно, они видят в этом серьёзную угрозу экологической обстановке на Земле.