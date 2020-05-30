Uber Eats в Италии: 3 евро за доставку

Итальянские власти ведут масштабное расследование в отношении службы доставки еды Uber Eats. Речь идёт о двух итальянских компаниях, которые работают в рамках этой системы. Их подозревают в том, что они нанимали мигрантов без регистрации и права на работу. Это позволяло недоплачивать курьерам: за одну доставку они получали три евро, независимо от расстояния, времени суток и дня недели. Налоги, положенные за официальных сотрудников, эти фирмы тоже не платили.

Во время самоизоляции спрос на доставку еды на дом возрос многократно, и не только в Италии. По данным Uber, число курьеров, ресторанов и фирм, желающих зарегистрироваться в системе, возросло в этот период десятикратно. Сама компания уверяет, что действует в Италии в полном соответствии с национальным законодательством и готова к сотрудничеству в рамках расследования.