COVID-19: новости за сутки

Все больше стран начинают смягчать карантинные меры, введённые в связи с распространением коронавируса.

Португалия дала "зелёный свет" началу третьего этапа выхода из изоляции. С 1 июня по всей стране открываются магазины, спортивные залы, театры и церкви - за исключением столицы Лиссабона. Требование заполнения ресторанов лишь на 50% их вместимости также будет отменено.

В Нью-Йорке могут начать снимать карантин 8 июня. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что предусмотрены четыре этапа отмены ограничений: первыми начнут работать строительные, сельскохозяйственные, производственные предприятия, а также лесничества. Будет разрешена охота и рыбная ловля.

Скандинавские страны применяли в борьбе с COVID-19 разные стратегии. В результате сейчас Норвегия и Дания готовятся возобновить туризм между собой с 15 июня, но оставят границы закрытыми для граждан Швеции.

Аналогичные шаги предпринимает и Греция, открывающая с 15 июня туристический сезон - и границы - для путешественников из ряда стран, исключая Великобританию, Италию, Испанию и Францию.

Первый чартерный рейс из Европы в Китай вылетел из крупнейшего в Германии Франкфуртского аэропорта в пятницу вечером. На его борту - 200 человек, не остановившихся перед сложностями такого путешествия, в основном работников представительств немецких компаний в КНР. Один из них говорит:

"Нас ждут долгие проверки, измерения температуры, тест на коронавирус, тест на антитела, а потом мы ещё должны пройти двухнедельный карантин".

Всемирная организация здравоохранения запустила платформу для публикации в свободном доступе результатов разработок новых лекарственных средств и вакцин для лечения и предотвращения заражения COVID-19. Она создана для того, чтобы разработчики всего мира в бесплатном порядке могли делиться информацией, чтобы лечение от этой болезни не стало привилегией лишь для немногих.

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении сотрудничества с ВОЗ. Все предназначенные для неё средства - около 450 млн долларов ежегодно - он пообещал направить в другие организации этого профиля. По словам главы Белого дома, ВОЗ "не справилась со своей главной задачей и должна понести за это ответственность". Обвинив организацию в лоббировании интересов Китая, Трамп ранее приостановил её финансирование, потребовав реформировать ВОЗ в месячный срок. По его словам, организация отказалась выполнять рекомендации Вашингтона.