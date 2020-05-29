40 тонн санкционного сыра

Около 40 тонн контрабандных сыров задержали российские таможенники в Санкт-Петербурге. Продукция немецких и итальянских предприятий находилась в четырёх контейнерах. Согласно таможенной декларации, там должны были быть стройматериалы. Однако таможенники решили проверить груз. Кроме сыра, найдены также кофе, печенье, бытовая химия. Спецслужбы начали поиски причастных к контрабанде.

Москва с 2014 года запретила импорт значительной части пищевых продуктов из большинства стран Европы — в ответ на санкции, введённые против России. Сыр занимает в санкционном списке весьма значительное место: фактически, под запрет попала почти треть сыра, потреблявшегося в России на тот момент.