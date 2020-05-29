В интернете начали продавать воду, кремы и флешки от 5G-излучения

На интернет-площадках начали продавать товары, которые якобы защищают от 5G-излучения. Так, например, на Avito можно приобрести флешки, шлемы, кремы и лаки для ногтей, которые, по словам авторов объявлений, спасут от “вредного воздействия” сетей 5G.

“В устройстве используется «технология квантового голографического катализатора» для защиты всего дома. Для активации защиты устройство нужно подключить к ноутбуку или хранить рядом со смартфоном”, - говорится в объявлении о продаже флешки. Стоит она 10 тысяч рублей.

В анонсе также сказано, что “независимый член Консультативного комитета 5G города Гластонбери в Великобритании Тони Холл рекомендовал 5GBioShield (антиоблучатель) в отчете совета: «Мы используем это устройство и считаем его полезным»”.

Avito Avito

Правда, во-первых, внешне флешка, которая продается на Avito, совсем не похожа на 5GBioShield (в Великобритании эти “защитные” устройства стоят около 30 тысяч рублей). Во-вторых, научных доказательств эффективности 5GBioShield также не существует, местная полиция, как сообщают британские СМИ, сейчас работает над блокировкой сайта.

Кроме того, на интернет-странице городского совета Гластонбери появилось заявление о том, что слова Холла - это исключительно его мнение и оно не отражает позицию совета в целом.

Флешка не по карману? Купите крем

Для тех, у кого нет денег на “спасительную” флешку, есть альтернатива подешевле - кремы от 5G-излучения. В среднем они стоят около 1000 рублей.

“Крем предназначен для защиты кожи рук, лица и других открытых участков тела от излучения. Эффективность его работы можно проверить диагностикой функционального состояния организма, измерить уменьшение полей сертифицированным измерительным прибором ВE-метр AГ-002”, - говорится в одном из объявлений.

Кремы и лосьоны, так же, как флешки, - одни из самых популярных продуктов от 5G-излучения. На Avito можно найти больше десятка объявлений о продаже таких средств.

“Крем создан по секретному рецепту. Подходит для защиты от облучения вышками 5G”, - говорится еще в одном похожем сообщении.

Есть и объявления, очевидно, шуточного характера. Такой шлем, например, предлагается купить за 5 тысяч рублей.

Avito Avito

“Маска шлем защитная многоразовая для повседневной носки. мало того что защищает, вас ещё не узнают. и даже мысли ваша не услышат. в этой маске вас не кто не остановит. многие примут за важака” (орфография и пунктуация автора сохранены).

Еще одно объявление мы нашли на сайте “Юла”: продавец предлагает купить “плазменную лампочку от излучения 5G”. Агентство ТАСС сообщало, что на “Юле” было объявление о продаже еще одного “защитного” средства, но позже оно было удалено.

Что говорят в Avito?

“Нам казалось, что мы уже повидали всякое, когда в начале пандемии начали появляться, обереги от коронавируса, чайные грибы и кот, который лечит от болезни”, - говорит пресс-секретарь Avito Никита Девятов. Но нынешние объявления - о продаже средств от 5G-излучения - представитель интернет-сайта называет еще более абсурдными.

С одной стороны, это весело – люди таким образом шутят над актуальной повесткой и приходят к нам на Avito: “Спасибо, что делитесь!” С другой стороны – страшно. А вдруг они всерьез? И кто-то будет покупать эти товары в надежде на чудодейственную силу. Мы еще прекрасно помним времена, когда люди заряжали банки с водой от телевизора Никита Девятов Пресс-секретарь Avito

Девятов также сообщил, что Avito предпринимает технологические и юридические меры, чтобы ограничить размещение объявлений с товарами, продажа которых нарушает требования законодательства РФ и правила сайта. Сейчас компания работает над пересмотром правил публикации.

"Теории заговора" вокруг 5G

Еще несколько месяцев назад сторонники “теории заговора” связали начало коронавирусной эпидемии с излучением 5G, но до сих пор нет никаких научных доказательств этой гипотезы.

В начале мая жители Северной Осетии подожгли вышку сотовой связи, боясь распространения коронавируса. Сообщения о пожарах на вышках приходили и из других стран, в том числе из Великобритании, Новой Зеландии и Нидерландов

В России, как сообщает ТАСС, сети 5G есть только в пилотных зонах в Москве и Кронштадте, их планируется открыть еще в нескольких городах. Массовое коммерческое покрытие 5G в городах-миллионниках должно начаться только к концу 2021 года, правда, пока операторам связи не выделили необходимые частоты.