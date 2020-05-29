"Рено" уволит 15 тысяч сотрудников, более 4,5 тысяч — во Франции

Руководство французской автомобилестроительной корпорации Renault сократит 15 тыс. рабочих мест по всему миру. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Из этого количества около 4,6 тыс. мест потеряют сотрудники во Франции. Сокращение рабочих мест, как ожидается, будет происходить не за счет увольнений, а за счет ликвидации должностей выходящих на пенсию сотрудников.

"Этот проект имеет жизненно важное значение", - сказала и. о. генерального директора Renault Клотильда Дельбос в своем заявлении.

Такое решение было принято в рамках плана по экономии €2 млрд в течение трех лет. Компания Renault находилась в сложной ситуации еще до пандемии коронавируса, однако с ее началом вынуждена была закрыть все свои заводы.

Возобновлять работу предприятия постепенно начали в конце апреля. Продажи новых машин упали у корпорации в апреле в Европе на 76,3%. Как отмечают эксперты отрасли, 2019 год был тяжелым для Renault - чистый убыток компании, согласно ее годовому финансовому отчету, превысил 140 млн евро.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что на поддержку автомобильной отрасли власти намерены направить 8 млрд евро.