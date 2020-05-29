Валенса и Туй просят открыть границы

Город Валенса на севере Португалии расположен на берегу реки Минью, которая служит естественной границей с испанской областью Галисией. На другом берегу, через мост - испанский город Туй.

На этой неделе после двухмесячного перерыва в Валенсе возобновил работу местный открытый рынок, один из крупнейших в стране. Продавцы радуются возможности начать торговлю, но жалуются на отсутствие покупателей:

_- Я хотела бы, чтобы у нас было больше клиентов, а то уж очень всё тихо.

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- А почему нет клиентов?

- Потому что испанцы больше не приезжают.

С начала месяца магазинам и бутикам Валенсы было разрешено возобновить работу, но около 90% торговых точек в историческом центре города всё ещё закрыты. Их посещали в основном испанцы: чтобы попасть из одной страны в другую, достаточно переехать мост через реуку Минью. Но сейчас граница перекрыта, и улицы пусты.

Марио Тейшейра и Мария Эмилия Качо - владельцы ювелирного магазина:

- Всё остановилось. Наш бизнес не работает. Как видите, в городе почти нет никого, особенно здесь, за крепостными стенами. Здесь всё работало в основном за счёт испанских туристов.

- Наши испанские соседи из Галисии приезжают к нам, когда им что-то нужно у нас купить. А когда мы хотим купить что-то, чего у нас тут нет, мы едем из Валенса к ним в Туй.

Валенса и Туй входят в европейский проект сотрудничествa еврогородов. Их мэры не понимают, почему граница все еще закрыта, тогда как в Валенсе в настоящее время нет активных случаев COVID-19, и уровень заражения в Галисии тоже не был таким высоким как в других регионах Испании.

Мануэль Лопес, мэр Валенсы:

_ - В настоящее время мы умираем не от самой болезни, а от её лечения. И наши правительства - португальское и испанское - премьер-министры наших стран должны понять, что Португалия - не заканчивается Лиссабоном, а Испания - это не только Мадрид. В разных районах страны ситуации сильно отличаются и требуют иного решения"._

Филипа Соареш, Euronews:

_"Именно на этом историческом мосту, соединяющем север Португалии с испанской Галисией, мэры еврогородка Валенса-Туй дадут совместную пресс-конференцию и попросят открыть границу между двумя странами".

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