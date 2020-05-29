Пособие для музыканта

Вилли Вагнер - из тех бас-гитаристов, которые, кажется, могут играть практически при любых обстоятельствах. Но коронавирусу удалось-таки запереть музыканта дома. С середины марта Вилли - на карантине под Франкфуртом-на-Майне. Нашему журналисту посчастливилось стать единственным зрителем его домашнего концерта.

Обычно жизнь Вилли - это сплошные гастроли и разъезды. Вагнер играл с группами поддержки Майкла Джексона, Ринго Старра, The Cure, Робби Уильямса, Брайана Адамса, Селин Дион... В Германии он часто выступает с Эдо Занки, Гласхаусом, Зёллером. Пандемия изменила привычный ритм жизни: играть сегодня можно либо для себя, либо для онлайн-сессий.

Уроженец Франкфурта, Вилли Вагнер не расстается с инструментом с восьми лет. В середине 80-х двадцатилетний гитарист выступал со своей группой во франкфуртских джаз-клубах. А в 1987 году он сыграл с Джиной Ливингстон: так стартовала его блистательная карьера в мире поп-музыки и рока в залах с десятками тысяч зрителей.

Сегодня Вилли получает пособие по безработице в 700 евро и не знает, когда сможет вернуться на сцену.