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Венгрия

В Будапеште в условиях карантина прошли антицыганские акции

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 Андрей Позняков
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Акция протеста в Будапеште 29 мая 2020
Акция протеста в Будапеште 29 мая 2020   -   Авторское право  Кадр из видео ATV
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Сторонники праворадикальных организаций провели в Будапеште акцию протеста, требуя публичного и тщательного расследования нашумевшего двойного убийства в центре города. Активисты уверены, что преступник имел отношение к цыганской общине, поэтому они призвали провести акцию памяти убитых напротив офиса Национального цыганского совета. Здесь собирались сотни людей. Протестующие они скандировали националистические лозунги.

Через некоторое время участники акции переместились к месту убийства, где звучали, как говорят очевидцы, в том числе расистские высказывания. Завершилось мероприятие шествием по одной из главных улиц в центре столицы.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Венгрии был введён запрет на публичные массовые мероприятия. Полиция следила за развитием событий со стороны, у некоторых активистов проверили документы и отобрали плакаты.

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