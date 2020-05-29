Противоядие от стресса в эпоху коронавируса

Пришедшая из Китая пандемия коронавируса стала мощным фактором стресса для людей во всем мире, свидетельствуют данные глобального исследования Dynacore. Примечательно, что основным проводником плохих новостей и вызванного ими негативного восприятия окружающей действительности оказались СМИ.

Способ сохранить душевное равновесие у каждого свой. Некоторые, благодаря ему, получили известность и поделились своим "противоядием" с Euronews. Лорен Боглио - иллюстратор, эта 33-летняя француженка живет в Нью-Йорке:

"Мой способ заключается в том, чтобы смотреть новости не больше 30-ти минут в день. И еще я решила, что буду каждый день создавать рисунок или гифку на тему пандемии, иллюстрировать новость или сообщение, которое меня напугало, внушило другие негативные эмоции, чтобы разделить это и, как говорили в старину, изгнать дьявола".

По данным проведенного в разных странах исследования, помимо вызванной СМИ тревожности, двумя другими факторами стресса в период карантина стали потеря социальных контактов и невозможность проводить привычным образом досуг.

Фрэнсис Берримэн по профессии микробиолог. Этот 27-летний житель Глазго все свободное время посвящал регби. Ему тяжелее всего далось прекращение групповых тренировок: "Занятия командным спортом воспитывают дух товарищества, и это одна из вещей, по которым я очень скучаю. Обмен сообщениями с через Facebook - совсем не то же самое, что посмеяться с друзьями в баре после встречи по регби"...

Доктор Рафаэль Калиш - специалист по психологической устойчивости и координатор проекта Dynamore. Исследование, по его словам, выявило два ключевых фактора, которые помогли многим преодолеть кризис: взаимная поддержка пользователей социальных сетей и позитивное мышление, настрой на то, чтобы извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации:

"Многие из опрошенных нами плохо реагировали на рекомендацию позитивно мыслить, называя её психологической чушью, ничего не хотели об этом слышать. Но это действительно помогает: во-первых, чтобы не затянуло в пучину негативных эмоций, я должен стараться извлечь всё возможное из данной ситуации, а во-вторых, я могу лучше всего помочь другим, когда сам приношу что-то позитивное, когда от меня исходит определенная энергия".

Негативные мысли и страх парализуют волю, создают у человека ощущение, что ему уже не вырваться из этой безнадежности, отмечают психологи. Cпособ Штефана Крафта, немецкого дизайнера, - каждый день мечтать о нормальной жизни: "До того, как разразился кризис, в нашей повседневной жизни всегда было что-то негативное, нормальность была скучна. Но сегодня я ничего так не хочу, как обнимать людей, не боясь умереть"...