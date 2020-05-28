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США

Crew Dragon: новый старт в субботу

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 Елена Караева
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Crew Dragon: новый старт в субботу
Авторское право  © AFP
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Примерно за четверть часа до старта был отложен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который должен доставить двух астронавтов на борт МКС.

Накануне руководитель НАСА Брайденстайн объяснял суть исторического момента - впервые за почти 10 лет в космос с американского космодрома на американской ракете летят американские исследователи.

Немаловажно и то, что впервые НАСА доверила строительство аппарата частной компании SpaceX Илона Маска.

Погодные условия не способствовали этому яркому дебюту.

В воздухе было слишком много электрических разрядов, у нас были справедливые опасения, что реактивное движение может послужить триггером для начала мощных грозовых явлений.
Джим Брайденстайн
руководитель НАСА

Чтобы своими глазами увидеть, как Crew Dragon взмывает в небо, приехало все высшее руководство страны.

Пляжи Флориды сблизи мыса Канаверал, где находится космодром, были забиты народом.

Представитель НАСА заявил, что запуск корабля должен состояться в субботу после девяти вечера по европейскому времени, было подчеркнуто, что все технические системы Crew Dragon работали в штатном режиме.

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