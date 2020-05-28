Crew Dragon: новый старт в субботу

Примерно за четверть часа до старта был отложен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, который должен доставить двух астронавтов на борт МКС.

Накануне руководитель НАСА Брайденстайн объяснял суть исторического момента - впервые за почти 10 лет в космос с американского космодрома на американской ракете летят американские исследователи.

Немаловажно и то, что впервые НАСА доверила строительство аппарата частной компании SpaceX Илона Маска.

Погодные условия не способствовали этому яркому дебюту.

В воздухе было слишком много электрических разрядов, у нас были справедливые опасения, что реактивное движение может послужить триггером для начала мощных грозовых явлений. Джим Брайденстайн руководитель НАСА

Чтобы своими глазами увидеть, как Crew Dragon взмывает в небо, приехало все высшее руководство страны.

Пляжи Флориды сблизи мыса Канаверал, где находится космодром, были забиты народом.

Представитель НАСА заявил, что запуск корабля должен состояться в субботу после девяти вечера по европейскому времени, было подчеркнуто, что все технические системы Crew Dragon работали в штатном режиме.