Треть россиян не верит в эпидемию коронавируса

32,8% россиян считают коронавирусную эпидемию выдумкой либо преувеличением ее опасности. Такие данные показало исследование дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Согласно опросу, проведенному в 5 этапов в период с 18 марта по 25 апреля, 23,2% россиян уверены, что коронавирусной эпидемии не существует и, что все это выдумка заинтересованных лиц. Еще 9,6% считают, что опасность такой эпидемии, даже если она и существует, преувеличена. Самым недоверчивым регионом оказался Южный федеральный округ. Более 41% не верящих в опасность эпидемии коронавируса проживают именно там.

В опросе принимали участие более 30 тысяч россиян в возрасте от 20 до 60 лет.

При этом, согласно исследованию, поведение тех, кто не верит в эпидемию и тех, кто ее признает, существенно отличается. 43% "коронавирусных скептиков" посещают родственников и 54% выходят на прогулку, нарушая таким образом режим самоизоляции. И только 18% из тех, кто в существование эпидемии верит, продолжают видеться с близкими.

Отвечая на вопрос о доходах, треть респондентов в мае отметили их уровень без изменений. При этом в начале пандемии доля таких составляла 59,4%. При этом значительно потеряли в доходе около 32% опрошенных. Полностью лишились источников дохода 13,5%.