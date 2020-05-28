Boeing возобновляет производство 737 MAX, но продолжает массовые увольнения

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновляет производство лайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечается в документе, выпуск самолетов возобновлен на предприятии в городе Рентон (штат Вашингтон). В планах компании — постепенно увеличить производство модели в течение года.

О сокращении объемов производства модели 737 MAX компания объявила в прошлом году. С января текущего года оно было вовсе прекращено на временной основе.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 29 октября 2018 года в Индонезии разбился лайнер Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air, жертвами тогда стали 189 человек. 10 марта 2019 года в Эфиопии при крушении самолета той же модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед крушением имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Также в своем заявлении Boeing сообщил о сокращении 12 тысяч рабочих мест в связи с пандемией коронавируса. Из них около 6800 сотрудников будут уволены, а другие 5520 получат предложение по добровольному расторжению контакта в обмен на компенсационные выплаты.

Ранее компания объявила о сокращении 10% рабочей силы — около 160 тысяч сотрудников.