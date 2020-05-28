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Во Франции со 2 июня открываются бары и рестораны, снимаются ограничения на внутренние перемещения

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Обращение премьер-министра Франции Эдуара Филиппа 28 мая 2020.
Обращение премьер-министра Франции Эдуара Филиппа 28 мая 2020.   -   Авторское право  Philippe Lopez, Pool via AP
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Во Франции со 2 июня открываются бары и рестораны, снимаются 100-километровые ограничения на внутренние перемещения. Об этом объявил в долгожданном выступлении премьер-министр Эдуар Филипп.

Он также сообщил, что в "красных зонах", а именно в Париже, открываются парки. Возобновляются занятия учеников младших и средних классов, а таже лицеев.

При этом Франции придется столкнуться с "исторической рецессией": только в апреле на биржу труда записались 800 тысяч человек, что является "рекордом", сообщил глава правительства.