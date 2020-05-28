Борьба с COVID-19: немцы и итальянцы довольны, французы - нет

Пандемия коронавируса застала Европу врасплох. Для некоторых стран удар оказался особенно болезненным. Чтобы взять ситуацию под контроль, национальные правительства наспех восстанавливали границы и сажали миллионы людей на карантин. Справились ли власти с поставленной задачей? Чтобы найти ответ на этот вопрос, по заказу Euronews, центр по исследованию общественного мнения Redfield and Wilton провел соцопросы во Франции, Германии и Италии.

78% жителей ФРГ, где количество жертв коронавируса сравнительно небольшое – около 8,5 тысяч, полностью поддерживают действия федерального правтельства. В Италии скончались примерно 33 тысячи инфицированных, но и здесь более половины опрошенных оценили по достоинству меры, принятые руководством страны. А вот 63% французов Парижем недовольны.

Если в первые недели эпидемии главы всех трех государств радовались взлетевшим рейтингам, то позже позиции Эммануэля Маркона несколько пошатнулись. Сегодня о своем недоверии к президенту заявляет почти половина населения Франции. Премьер-министра Италии Джузеппе Конте поддерживают 54% соотечественников. Канцлера ФРГ Ангелу Меркель - 72% немцев. Причем, французы и итальянцы также ей восхищаются больше, чем главами своих стран.

Европа постепенно открывается. А значит, эти цифры могут вновь измениться. Перед властями стоит новая непростая задача - сохранить устойчивый баланс между защитой общественного здоровья и стабилизацией экономической ситуации. А что важнее для самих европейцев?

К немалому удивлению социологов, состояние национальной экономики волнует итальянцев чуть больше, нежели собственное самочувствие. Для жителей Франции и Германии на первом месте здоровье.

Исследование проливает свет и на рост националистических настроений во время кризиса. Закрытие границ как одну из мер по борьбе с распространением коронавируса поддержало подавляющее большинство граждан как во Франции, так и в Италии, и Германии.

Безусловно, данные показатели должны послужить пищей для размышлений политиков во всех трех странах. Особенно ввиду очередного ослабления ограничений и подготовки к предрекаемой ВОЗ второй волне коронавируса.