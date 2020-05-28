COVID-19: удар по культуре

Трудные времена настали для музыкантов и артистов по всей Европе, ведь из-за кризиса, вызванного коронавирусом, отменены тысячи концертов. Стремясь разогнать тоску, аккордеонист из Будапешта Адам Моcер играет для прохожих со своего балкона и транслирует выступления в интернете. Адам – независимый музыкант, он играет в нескольких театрах и группах. Обычно у него было по 20 выступлений в месяц:

– С тех пор, как я начал играть на балконе, у меня появилась аудитория в сети Facebook, и некоторые даже делали мне переводы. Люди писали, что решили помочь мне, потому что, как все знают, независимые актёры и музыканты остались сейчас без какого-либо дохода».

Венгерские власти объявили, что выделят почти три миллиона евро для помощи оказавшимся в сложной ситуации людям творческих профессий, но с учётом их числа, каждый сможет получить совсем немного.

Хореограф Река Сабо – художественный руководитель независимой труппы современного танца «Симптомы», которая выступает уже 18 лет, завоевав за эти годы ряд международных наград. Из-за отмены спектаклей теряется треть дохода, который приносит продажа билетов.

– Костюмы пока ждут своего часа, – говорит она, – сейчас они нам не нужны, поскольку все спектакли отменены.

В труппе шесть постоянных участников, и для того, чтобы они могли получать зарплату, требуется каждый год обращаться за государственной поддержкой. Вместе с ними выступают около пятидесяти внештатников, и для них власти выделили около 900 евро на человека в виде аванса, который предстоит вернуть, когда театральная жизнь восстановится, отыграв бесплатно там, где распорядится министерство культуры.

– Нам неизвестно, что будет в том случае, если мы не сможем выступить, не сможем выполнить какие-то условия контракта. Возможно, тогда придётся вернуть эти деньги.