Испания: рабочие Nissan протестуют

Сотни рабочих японского автомобильного завода Nissan в Барселоне устроили в четверг акцию протеста, когда было объявлено о его предстоящем закрытии. Без работы могут оказаться 3000 сотрудников, а также ещё 25000 человек, работающих на смежных предприятиях.

На долю автопрома приходится около 10% ВВП Испании, и власти страны уже выразили сожаление в связи с решением автоконцерна. При этом в Испании отмечен резкий рост безработицы, который усугубил нынешний кризис, вызванный пандемией. В дирекции Nissan объясняют свой шаг принятием нового глобального бизнес-плана, который, в частности, предусматривает сокращение производства примерно на 20%, что, как ожидается, позволит сократить постоянные расходы на 300 миллиардов иен.

Завод Nissan в Барселоне способен производить до 200 тысяч автомобилей в год, при этом за прошлый год с его конвейера сошли около 55 тысяч машин.