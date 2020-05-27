Трудовая миграция в Британию: "за" и "против"

Лечить и выхаживать - тесно связанные образы действия. Первое немыслимо без второго.

В Британии аплодируют не только врачам, но и всем тем, кто во времена пандемии помогает поправиться заболевшим.

В числе которых не так давно был и премьер-министр, который, едва выписавшись из больницы, поблагодарил за спасение и врачей, и медсестер, и санитарок.

А есть еще работники, не имеющие медицинского образования, но ухаживающие за теми, кто нуждается в помощи у себя дома.

Это труд, который с охотой - до "брексита" - выполняли чаще всего иммигранты.

Но сейчас ситуация изменилась, и со свободным циркулированием рабочей силы покончено.

Журналист Euronews Дэймон Эмблинг передает из Лондона: "Новая система приема работников будет основана на количестве баллов, а их число будет определяться квалификацией и навыками, только набрав нужное количество, можно будет претендовать на жалованье не ниже 28 с половиной тысяч евро. Но социальные работники и младший персонал в больницах получают зачастую гораздо меньше этой суммы, так что перед ними двери захлопнутся. Правительство говорит, что хочет таким образом прекратить полагаться на "дешевую рабочую силу из Европы".

Сандия приехала из Литвы, она ухаживает за пожилой дамой, и в условиях пандемии решила, что будет лучше, если она к ней переедет. Обе женщины сочли этот вариант максимально безопасным.

Сандия Ясиновица говорит: "Это, конечно, непросто все, нужно было сохранять бодрость на протяжении всех этих 11 недель. Но в то же самое время было понимание, что так я оберегаю здоровье моей подопечной. Это и было для меня наградой".

Таких, как Сандия, в Британии тысячи и тысячи работников.

Специалисты говорят, что едва ли не половина сиделок, ухаживающих за пожилыми или больными людьми, это иммигранты.

По мнению Доминик Кент, директора The Good Care Group, "нужно в конце концов понять, что без этих людей присматривать за нашими стариками будет просто некому".

Правительство на это отвечает, что иммиграция в данном случае - не может быть системным решением проблемы.

Как считает, Каролина Герлич, директор The Care Workers’ Charity, "число этих работников сокращается, а нужда в них растет, надеюсь, что со временем, чтобы привести в равновесие спрос и предложение, зарплата вырастет, и люди будут получать больше, таким образом, достигнув того самого требуемого сейчас властями потолка".

Известно, что законопроект уже получил поддержку части парламентариев.

Вместе с тем есть результаты соцопросов, которые свидетельствуют - более половины избирателей приветствуют не усиление контроля за потоками трудовой миграции, а, наоборот, его ослабление.