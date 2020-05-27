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США

Дональд Трамп пригрозил ужесточить регулирование соцсетей

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 Мария Горковская
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AP Photo/Alex Brandon
AP Photo/Alex Brandon   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Президент США Дональд Трамп пригрозил соцсетям ужесточением регулирования или даже закрытием из-за их предвзятого отношения к сторонником консервативных взглядов.

Накануне Twitter впервые отметил его публикации как не соответствующие действительности и вводящие пользователей в заблуждение. В них глава Белого дома утверждал о неминуемых, по его мнению, фальсификациях на президентских выборах, поскольку, например, власти Калифорнии, намерены разослать избирателями бюллетени по почте.

Трамп обвинил платформу в "подавлении свободы слова" и во вмешательстве в выборы, а заодно вновь намекнул на то, что в ходе прошлой кампании 2016 года соцсети оказывали активную поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

В то же время, эксперты отмечают, что изменить регулирование технологических компаний в США Трампу удастся только после того, как он заручится поддержкой Когресса и Федеральной комиссии по связи.

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