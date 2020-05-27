Испания: минута молчания в память о жертвах коронавируса

В Испании минутой молчания почтили память жертв пандемии коронавируса. В траурной церемонии, начавшейся в среду ровно в полдень, приняли участие премьер-министр Педро Санчес, депутаты, сотрудники администрации, а также король Фелипе VI со своей семьёй. По всей стране люди на минуту прервали работу. С минуты молчания в стране, где жертвами коронавируса стали более 27 тысяч человек, объявлен десятидневный траур. Всё это время на правительственных зданиях и военных кораблях будут приспущены флаги.