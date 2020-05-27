Москвичам разрешат гулять по графику

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе будут действовать пропускной режим и другие ограничительные меры: по-прежнему под запретом остается проведение массовых мероприятий, не будут работать кафе, рестораны, салоны красоты и ряд других предприятий сферы услуг.

При этом, как отмечается в указе, заново оформлять пропуска не придется: они будут продлены автоматически.

Ранее мэр анонсировал план смягчения карантинных мер с 1 июня. В городе смогут возобновить работу непродовольственные магазины, а также предприятия бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентами (химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, автомастерские).

Кроме того, столичная мэрия рассматривает возможность отмены ограничений на прогулки в парках. Впрочем, речь идёт пока о постепенном смягчении режима, — объяснял Собянин в ходе видео-конференции с президентом. Прогулки разрешены будут по графику: два раза в будни и один раз в выходной:

«Если сказать: давайте теперь гулять, как хотим и где хотим, сколько хотим — я просто боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации. Это очень непростая мера, поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Сделать максимально простую схему — максимально простую и доступную, но всё-таки чтобы не все сразу, — и так неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться».

По официальным данным, в Москве выявлено более 170 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2183 человека умерли. В России, согласно этим же отчётам, заболели свыше 370 тыс. человек, жертвами пандемии признаны почти 4 тыс. умерших.