В Италии хотят восстановить детский летний лагерь

Здесь, на берегу Адриатического моря, несколько десятилетий действовал детский лагерь Romagna Riviera. Тысячи детей приезжали сюда на каникулы, и для многих это было единственной возможностью поиграть на пляже и искупаться в море. Но с конца семидесятых лагерь стоит заброшенным, его корпуса ветшают и разрушаются. Недавно группа мэров небольших городков вблизи Болоньи выступила с инициативой восстановить лагерь, что, по их замыслу, должно стать символом возрождения всей страны после эпидемии. Передаёт корреспондент Euronews Лука Паламара:

– Ещё в конце 1970-х годов сюда приезжали дети, чьи родители не могли себе позволить отправиться с ними куда-нибудь в отпуск. Они проводили здесь летние каникулы со своими сверстниками. Сегодня многие хотят восстановить эти детские лагеря в знак возрождения Италии после снятия режима изоляции.

Если детские лагеря вновь заработают, это позволит сделать важный шаг к привычному образу жизни, при этом с соблюдением всех мер предосторожности, по-прежнему необходимых. Так считает Джампьеро Фальцоне, мэр Кальдерара-ди-Рено:

– Как ни парадоксально, именно здесь имеется возможность организовать общение, которого так не хватает в нынешней ситуации, когда требуется соблюдать социальную дистанцию. Ведь у нас тут очень просторно, и можно было бы делать много такого, что не допускается в других условиях.

Сейчас этой территорией управляет добровольческая ассоциация, которая организует здесь концерты под открытым небом и пытается вернуть этим местам историческое значение. Говорит Джессика Валентини, ассоциация Palloncino Rosso:

– С 1932 до 1977 года тысячи детей проводили здесь каникулы. Мы связались с ними через Facebook и попросили поделиться своими воспоминаниями. Мы хотели бы таким образом восстановить историческую память об этом месте, а также узнать, как сложились отношения тех, кто приезжал сюда, и что этим детям запомнилось.

– Мне хочется напомнить одну африканскую пословицу, – добавляет Джампьеро Фальцоне, мэр Кальдерара-ди-Рено, – очень, на мой взгляд, подходящую: если мечтает один человек, то это лишь мечта, но если эту мечту делят многие, то она сбывается.

Организаторы инициативы надеются, что знакомство с этой страницей истории даст итальянскому народу силы и волю для преодоления последствий эпидемии и поможет вдохнуть новую жизнь в эти величественные старые здания у моря.