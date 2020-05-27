Пустынная саранча опустошает индийский штат Раджастхан

Опустошительное нашествие пустынной саранчи в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Местные фермеры заявляют, что это худшая весенняя миграция насекомых как минимум за последнее десятилетие. В соседнем Пакистане уже уничтожены тысячи гектаров посевов. Пустынная саранча считается одним из самых опасных мигрирующих вредителей в мире из-за своей крайней прожорливости, а также высокой скорости и дальности перелётов колоний, которые порой могут насчитывать до 150 миллионов особей. Один такой рой за день может уничтожить столько зерновых культур, сколько бы хватило, чтобы накормить 35 тысяч человек. Многомиллионные тучи могут преодолевать по 150 км в день.
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