"Я не могу дышать": американцы протестуют против действий полиции

"Я не могу дышать!" - под таким лозунгом в американском штате Миннесота прошли демонстрации, связанные со смертью афроамериканца. 40-летний мужчина погиб после задержания: на видео, снятом случайным наблюдателем, зафиксировано, как офицер полиции применяет удушающий прием; слышны хрипы задержанного: "Я не могу дышать".

Правозащитница Лесли Редмонд убеждена: "Это не проблема чернокожих, это проблема - общечеловеческая. Если вы человек, вы должны быть вне себя от гнева от того, что случилось вчера. Вы должны мобилизоваться вместе с нами и требовать, чтобы подобное не повторилось. Если вы - сотрудник полиции, носите жетон, никогда не делайте того, что случилось!"

Погибшего звали Джордж Флойд. Сообщается, что полиция задержала его по подозрению в подделке документов, Все четверо участвовавших в операции офицеров уволены, к расследованию подключилась ФБР.

Этот инцидент напомнил случай с афроамериканцем Эриком Гарнером, отцом шестерых детей, который погиб в 2014 году при аресте . К Гарнеру тоже применили удушающий прием,.

Фраза "Я не могу дышать" стала лозунгом активистов, выступающих против полицейского насилия.