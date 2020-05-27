Греческие аэропорты принимают новые правила

В Греции постепенно восстанавливается внутреннее авиасообщение. Но большинство местных жителей пока не спешат в аэропорты. Те, кто все же решился лететь, приспосабливаются к новым правилам путешествий. Ношение масок, онлайн регистрация и автоматическая сдача багажа обязательны.

"Это совсем не сложно. Каждому по плечу. Помощь может понадобиться лишь пожилым людям", - считает один из пассажиров.

"Надо было, чтобы кто-то мне показал куда идти, где сдать багаж. Немного сложно все делать самостоятельно особенно в первый раз. Но в следующий я точно справлюсь сама", - уверена гречанка.

Пассажирам напоминают об элементарных правилах гигиены. Гели-антисептики повсюду. На стойках информации установлены прозрачные поликарбонатные перегородки

"Мы уделяем особое внимание тому, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию везде, где только возможно. Сотрудники аэропорта дают пассажирам четкие указания на этот счет во всех терминалах", - отмечает Александрос Араванис, директор Афинского международного аэропорта.

"Родственникам и друзьям дальше не пройти. Провожающие не должны заходить в здание. Сотрудники аэропорта окажут необходимую помощь, помогут разобраться с цифровыми новшествами. Главное – избежать скопления народа и свести любые контакты к минимуму", - передает из Афин Симела Тухтиду, корреспондент Euronews.

После каждого рейса проводится обязательная дезинфекция салонов самолетов.

"На борту очень чистый воздух. Он постоянно фильтруется и обновляется каждые три минуты. Специальные высокотехнологичные фильтры задерживают большую часть вирусов и бактерий", - рассказывает Панос Николаидис, директор Aegean Airlines.

Международные авиарейсы в Афины из ряда стран возобновятся 15 июня. Из каких именно, пока не известно. Чтобы долететь до греческих островов иностранным туристам придется подождать еще немного – до 1 июля.