Синоптики обещают аномальную жару

Страны северного полушария ждет аномально жаркое лето: об этом предупредила Всемирная метеорологическая организация. Эксперты говорят, что летний сезон 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю регистрации температурных рекордов.

Синоптики при поддержке экспертов ВОЗ готовят методические указания для властей на местах, врачей , социальных служб и населения. Задача - помочь обществу пережить самые жаркие недели, научиться отличать вирусную температуру от перегрева, разобраться, распространяется ли коронавирус через системы кондиицонирования и.т.д.

Обычно, во время жары, рекомендуется посещать общественные пространства с хорошо охлажденным воздухом, однако в условиях пандемии COVID-19 это противоречит стандартам санитарной безопасности.

Высокие температуры особенно опасны для младенцев, пожилых и людей с нарушениями функции сердца, легких и почек. На фоне аномальной жары в 2003 году в Европе за сезон погибли до 70 тысяч человек.