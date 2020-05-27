COVID-19: в ожидании "второй волны"

Европа медленно, но верно, разминает затекшие от карантина суставы экономики. Открываются магазины, спортивные клубы, рестораны, постепенно разрешается туризм и поездки. Но пока - до 15 июня - по крайней мере - внешние границы ЕС остаются на замке.

ВОЗ тем временем предупреждает, что вероятность второй волны пандемии по-прежнему значится в приоритетах сегодняшней глобальной повестки дня.

Исполнительный директор орагнизации Майкл Райан подчеркнул: "Мы не можем основывать наши суждения на следующей презумпции - раз сейчас цифры заражения коронавирусной инфекцией идут на спад, то и с эпидемией покончено. Напротив, мы должны рассматривать грядущие месяцы как фору, которая нам дается, чтобы подготовиться ко второй волне. Так было, кстати говоря, с эпидемией "испанки".

"Испанский грипп" получил такое название, поскольку именно в этой стране была зарегистрирована его первая массовая вспышка.

Столетие спустя власти иберийского королевства объявили траур по погибшим в эпидемии КОВИД-19. В настоящий момент в Испании свыше 283 тысяч случаев выявленного заражения, от недуга скончались более 27 тысяч пациентов.

ВОЗ в своих рекомендациях напоминает, что так называемые "барьерные жесты" - частое мытье или обеззараживание рук, а также соблюдение социальной дистанции дистанцирование предохраняют от инфицирования.

В России власти объявили, что пик эпидемии пройден,и сообщили, что парад Победы будет проведен 24 июня.

Всего, по официальным данным, от COVID-19 в стране скончались свыше 3 800 человек.

Наибольшее количество смертей приходится на российскую столицу, однако муниципальные власти полагают, что худшего сценария удалось избежать, в том числе и благодаря карантинным мерам.

Но уроки пандемии, во всяком случае, во Франции в той части, что касается экологии, остались невыученными - так выглядит прибрежная зона на Ривьере у мыса Антиб.

Использованные СИЗ просто бросают в море. Природе требуется 450 лет, чтобы их утилизировать, поскольку они сделаны с использованием полипропилена.