Всемирно известный итальянский тенор Андреа Бочелли сдал плазму крови для медицинских исследований в одной из пизанских больниц. Как стало известно, в начале марта он заразился коронавирусом, а вместе с ним его жена и двое их детей. Хотя болезнь протекала в лёгкой форме, и сейчас они все выздоровели, шестидесяти одно летний Бочелли вспоминает этот эпизод с содроганием:

– Несколько дней мне казалось, что всё это лишь сон, хотелось проснуться и сказать: «Мне приснился кошмар, а на самом деле всё хорошо». Но, к сожалению, это был не сон.

Бочелли, ослепшего в возрасте 12 лет, многие называют лучшим тенором Италии. В апреле, в самый разгар пандемии, стремясь поддержать своих соотечественников и всех своих поклонников в разных странах мира, он дал сольный концерт в пустом кафедральном соборе Милана Дуомо. Его выступление транслировалось в прямом эфире в интернете.