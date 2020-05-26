Ибицу атаковали тигровые комары - переносчики лихорадок Зика, чикунгунья и денге

Испанский остров Ибицу атаковали тигровые комары вида Aedes albopictus - потенциальные переносчики ряда опасных заболеваний, в том числе лихорадок Зика, чикунгунья и денге.

Власти Ибицы, сославшись на местный департамент по вопросам окружающей среды, заявили, что массовое размножение насекомых могло произойти в бассейнах, которые в этом году не очищались должным образом из-за введения карантинных мер.

Популяция комаров на острове выросла в четыре раза по сравнению с предыдущими годами. В этой связи власти призвали владельцев бассейнов как можно скорее запустить системы по их очистке, чтобы не допустить начала еще одной эпидемии.

Местное издание Nou Diari также обратило внимание на фактическую ошибку, которую допустили некоторые крупные зарубежные СМИ: “Вместо того, чтобы написать, что популяция москитов увеличилась в четыре раза, они сообщили, что эти насекомые в четыре раза больше, чем обычно”

Изначально местом обитания тигровых комаров были тропические и субтропические широты, однако на фоне изменения климата они мигрируют все дальше на север. Несколько лет назад комары этого вида были замечены на Черноморском побережье России.