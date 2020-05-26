ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом заявил в понедельник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, на днях было опубликовано исследование, касающееся гидроксихлорохина и хлорохина и их эффекта на госпитализированных с COVID-19 пациентов. Авторы данного исследования утверждают, что среди пациентов, принимавших эти лекарства самостоятельно или в комбинации с макролидом (один из антибиотиков), зафиксирован более высокий уровень смертности. С учетом этого Исполнительная группа испытания солидарности приняла решение изучить все доступные на данный момент доказательства. Параллельно "группа временно приостановила использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности", отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это касается только использования гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-19, - добавил он. - Другие этапы испытания продолжаются". Гендиректор также добавил, что указанные лекарства "продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией".

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан обратил внимание, что данная ситуация не подрывает ход исследования. "Речь идет о том, чтобы проанализировать поступающую информацию, - отметил он. - Мы действуем в соответствии с поступающими данными о сложностях".

В свою очередь главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан сказала, что решение "будет пересмотрено в течение ближайших двух недель". "Мы должны быть осторожными и временно приостановить исследования гидроксихлорохина, - отметила она. - Мы планируем ознакомиться с данными исследования и параллельно продолжаем собирать информацию об эффективности гидроксихлорохина".

В тестах Солидарности ВОЗ, начатых в марте, в настоящее время участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира. Тесты рассматривают четыре основных терапевтических лекарства и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против COVID-19.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принимает гидроксихлорохин в профилактических целях.