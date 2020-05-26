Первый день Помпеи

В Италии возобновил работу археологический комплекс Помпеи - он был закрыт для посещения более двух месяцев назад из-за распространения нового коронавируса. Единственный вход в музей тщательно продезинфицировали, а посетители в масках выстроились в очередь в специально размеченных на земле кругах для обеспечения социального дистанцирования. В их распоряжение также предоставили антибактериальный гель для рук и измерили температуру при помощи тепловых сканеров.

Коллин Хьюсон, американская туристка: "Я думаю, это будет невероятно. Мы уже обследовали Амальфитанское побережье без машин и без людей. Знаете, мы почувствовали, что оно было только для нас одних. И теперь мы можем посетить руины таким же образом, это захватывающе. У меня прямо мурашки по коже в ожидании того момента, когда мы войдем внутрь".

Эта американская туристка и ее супруг - пока единственные иностранцы, побывавшие на руинах древнеримского города после его открытия. Они прилетели сюда еще в начале марта, чтобы отметить 30-летие свадьбы. Когда был введен карантин, они решили остаться в Италии и все это время провели здесь.

Италия, первой из европейских стран ощутившая на себе мощный удар пандемии, очень рассчитывает на возвращение зарубежных туристов и уже 3 июня откроет свои границы для граждан ЕС.