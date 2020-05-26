Парад Победы состоится 24 июня

Юбилейный Парад Победы, не состоявшийся 9 Мая на Красной Площади в Москве из-за карантина, будет проведён 24 июня - по мнению специалистов, Россия прошла пик эпидемии. Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате состоится 26 июля, в день Военно-морского флота, если ситуация позволит. Об этом сообщил президент России Владимир Путин,отдав приказ министру обороны Сергею Шойгу:

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах".

Президент пояснил, что дата 24 июня для парада выбрана не случайно - в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы. По брусчатке Красной площади прошли те, кто её одержал.

В Москве регулярно проводится масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов, в который задействованы 4,5 тыс поливомоечных машин. Все введённые ограничения в столице действительны до 31 мая. За нарушение режима самоизоляции установлены штрафы в размере до 5 тыс рублей.

За последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 174 человека - это самый высокий суточный показатель. Всего с начала эпидемии скончались 3807 человек, но число суточных заражений в последние дни стабилизировалось - последние 11 дней оно не превышало 10 тыс. В стране сейчас насчитывается 362 342 инфицированных.