Рождение малютки белухи

В одном из крупнейших в мире океанариумов в Атланте, штат Джорджия, США, появился новый обитатель - детеныш белухи, представительницы редкого вида зубатого кита из семейства нарваловых и одного из самых больших млекопитающих на Земле. Сотрудники аквариума выложили в сеть видеозапись первых мгновений жизни малыша. Он родился в воскресенье, 17 мая 2020 года, у 20-летней матери-белухи по имени Whisper. Беременность белух длится от 14 до 16 месяцев. Самки приносят потомство раз в 2-3 года.
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