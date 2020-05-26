Медведь преследует мальчика в горах Италии

Душераздирающее видео, на котором бурый медведь преследует 12-летнего итальянского мальчика Алессандро в горах Трентино, стремительно набирает популярность в социальных сетях. Ребенок спускается с холма, а дикий зверь следует за ним всего в нескольких метрах. Алессандро сохраняет спокойствие, в то время как его мать и ее партнер советуют ему не паниковать.
Невероятная сцена, когда медведь внезапно появляется из кустов за спиной ребенка, была снята 24 мая недалеко от деревни Спорминоре на севере Италии. Напряжение нарастает, когда медведь становится на задние лапы, а мальчик зовет маму.
Однако постепенно животное теряет интерес к потенциальной добыче и прекращает преследование.
Большинство медведей в обычных условиях не охотятся на людей и не питаются ими. Тем не менее, такие нападения происходят, когда животным приходится защищаться от тех, кого они считают угрозой для своей территории.
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