Верующие вновь могут молиться в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. Одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире была закрыта почти три месяца назад в связи с пандемией коронавируса.

В понедельник правительство Палестинской автономии объявило о завершении карантина в связи со снижением числа активных случаев COVID-19 до 122, в основном, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа.

"Отныне любой может прийти в храм и помолиться, как того желает, как это было раньше. Молиться могут не только верующие из самого Вифлеема, но и со всего мира. Церковь открыта", - заявил глава греческой православной церкви в Вифлееме епископ Феофилакт.

Из-за коронавируса верующие не смогли попасть в базилику, возведенную, по преданию, на месте рождения Иисуса Христа, даже на Пасху. При том, что ежегодно в этот период сюда съезжаются десятки тысяч паломников со всего света.

Два дня назад в Иерусалиме открылся для посещений и Храм Гроба Господня.