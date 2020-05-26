В Испании власти пересмотрели статистику смертности от COVID-19

Испанский минздрав пересмотрел статистику смертности от COVID-19, уменьшив число летальных исходов, сейчас оно составляет почти двадцать семь тысяч погибших, еще сутки назад оно приближалось к 29 тысячам. Шаг объяснили тем, что критерии сбора данных пересмотрели.

Однако эта новая цифра не включает тысячи умерших в домах престарелых иберийского королевства, у обитателей которых были симптомы, схожие с заражением вирусом. Общее количество тех, кто скончался в этих учреждениях за период эпидемии, составляет 19 тысяч человек.

В Британии в ближайшее время правительство намерено открыть школы, хотя правила социального дистанцирования соблюдаются не всеми и не всегда.

В настоящий момент в стране свыше 261 тысячи зараженных, от инфекции погибли почти 37 тысяч жителей Соединенного Королевства.

Борис Джонсон объявил, что с 15-го июня откроются все непродовольственные магазины, включая знаменитые универмаги, торгующие предметами роскоши: "Мы намерены снять ограничения на работу всех типов ритейла, все смогут принимать покупателей - и универмаги, и маленькие лавочки и бутики".

В Италии возобновляют работу спортивные клубы и общественные бассейны.

Часть специалистов предупреждает, что быстрое ослабление карантина может привести ко второй волне заражений коронавирусной инфекцией.

Италия на протяжении нескольких недель оставалась основным очагом эпидемии COVID-19 в ЕС, наиболее затронутой оказалась богатая Ломбардия.

Чтобы поддержать жителей области, военные летчики исполнили фигуры авиационной акробатики, за спектаклем наблюдали многие тысячи жителей Апеннин.