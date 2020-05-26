Парад Победы пройдет 24 июня - Путин

Парад Победы пройдет 24 июня. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля.
Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин
Владимир Путин
Президент России
В этом году парад на 9 мая отменили в связи с пандемией коронавируса. Проведен был только авиапарад.