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мир

Парад Победы пройдет 24 июня - Путин

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 Euronews
Victory Day Parade
Victory Day Parade   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Парад Победы пройдет 24 июня. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля.

Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин
Владимир Путин
Президент России

В этом году парад на 9 мая отменили в связи с пандемией коронавируса. Проведен был только авиапарад.

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