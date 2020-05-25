Memorial Day на фоне пандемии

Нынешний Memorial Day (День Поминовения американских военнослужащих, погибших в войнах) в США встретили по-разному: одни не снимали масок и соблюдали дистанцию - другие использовали этот выходной для близкого общения с друзьями совсем как до пандемии, не заботясь о безопасной дистанции.
В Калифорнии набирает обороты движение за полное снятие ограничений: его участники считают, что данные о заражённых и умерших от COVID-19 в стране сильно преувеличены.
23 мая в столице штата Сакраменто прошёл многотысячный протест, который его организаторы назвали "фестивалем Свободы". Они выступали против "тиранических", по их словам законах и политике губернатора штата, заявляя, что не будут больше сидеть дома, а на следующий же день откроют свой бизнес или выйдут на работу.
В минувшую субботу на пляжах штата Нью-Йорк было многолюдно. В понедельник число отдыхающий снизилось - но скорее из-за более прохладной погоды.
Губернатор Эндрю Куомо провёл брифинг прямо на пляже и вновь отметил снизившуюся суточную смертность: 109 летальных случаев - это выше 84 в пятницу, но намного ниже 1000 с лишним неделями ранее.
Акция протеста прошла у Национального клуба в Вирджинии, где президент Дональд Трамп играл в гольф.
Демонстранты считали, что президент не имел права предаваться развлечениям в то время, как число скончавшихся от коронавируса в стране приближается к 100 000.
США занимают первое место в мире по числу заражённых: более 1,6 млн человек.