Пума по имени Пандемия

Два детёныша американских пум поселились в зоопарке Bio-Africa города Кордова в штате Велакрус на востоке Мексике. Назвали пятнистых малышей, родившихся 20 марта, в духе времени: самку - Пандемией, а самца - Карантином. В одном вольере с ними подрастает и их ровесник, тигрёнок Ковид.

Ветеринар Китсия Родригес говорит, что сотрудники зоопарка хотят напомнить людям об их коллективной ответственности за происходящее и о необходимости сплочения перед лицом общей беды. Китсия рассказала, что котята - дети двух пум, которых забрали из цирка после того, как в Мексике в 2015 году приняли закон, запрещающий шоу животных.

Владелец Bio-Africa Гонсало Родригес считает, что благополучному рождению способствовали введённые в связи с карантином ограничения, снизившие уровень загрязнения воздуха и стресса у животных зоопарка.

"Мы надеемся, что Пандемия и Карантин помогут увеличить численность очень редких восточных пум concolor cougar", - говорит Родригес.

Восточные пумы считаются в США уже вымершим подвидом. Они обитали в штатах Мэн, Мичиган, Иллинойс, Кентукки и Южная Каролина.