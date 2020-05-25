Гамбургер за 20 евро

Можно ли посвятить несколько часов своей жизни для стояния в очереди за гамбургером? "Смотря каким", - ответят многие датчане, соскучившиеся по своему знаменитому ресторану Noma.

Первые посетители выстроились у входа уже в пять часов утра, хотя открываемся мы только в час", - говорит шеф-повар и совладелец заведения Рене Редзепи.

"Я простоял в очереди два часа", - делится с нами этот молодой человек.

Один из лучших гастрономических ресторанов мира Noma вновь открылся в Копенгагене после ослабления карантинных мер в необычном формате. Так как еду пока можно продавать лишь на вынос, повара разработал два вида бургеров, но каких!

- Это уникальный опыт. Такого мы не видели: гамбургер за 150 крон из Noma. Кто бы мог предположить такое?

150 датских крон - это примерно 20 евро. Но посетители о них не жалеют:

Это лучший бургер в моей жизни!

Открылся также винный бар ресторана, который тоже торгует лишь на вынос. Зато посетители могут при желании разместиться на обустроенной рядом территории под открытым небом.

К бургерам можно купить вино или другие напитки и расположиться рядом с рестораном под открытым небом.

Открывшийся в 2003 году, Noma неоднократно попадал в том-10 рейтинга 50 лучших ресторанов мира, занимал в нём и второе, и первое места. Его меню считается жемчужиной скандинавской гастрономической волны.

В привычном формате ресторан откроется не раньше июля, а этот поможет ему адаптироваться к новым санитарным требованиям, да и персонал не потеряет форму в вынужденном простое.