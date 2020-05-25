Медсправки для туристов?

Власти Вентотене, небольшого острова в Тирренском море в преддверии открытия туристического сезона, сообщили, что желающие провести отпуск среди его красот и достопримечательностей, а также посетить остров с краткой экскурсией, должны запастись так называемым паспортом здоровья - медсправкой, в которой будет указано наличие или отсутствие антител к коронавирусу.

Решение было принято в связи с тем, что Вентотене не был затронут эпидемией КОВИД, все сообщение с континентальной частью Апеннин было прервано в самом начале вспышки заражения.

Власти Сардинии пока не приняли однозначного решения, вводить или нет предъявление медсправок для многочисленных отдыхающих, и если да, как будет происходить процедура их предъявления: ведь состояние здоровья жителей ЕС - сугубо приватная сфера.

А еще требуется обеспечить хранение таких данных, и разрешено ли это юридически - все это лишь малая часть вопросов, на которые требуется дать исчерпывающий ответ.

Италия открывает страну для туристов с начала следующей недели.