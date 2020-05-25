Вашингтон грозит Пекину новыми санкциями из-за Гонконга

США грозят Китаю санкциями, если власти Поднебесной приведут в исполнение закон об обеспечении национальной безопасности, дающий им больший контроль над специальным административным районом Гонконгом.

В воскресенье тысячи демонстрантов прошли по центру города в знак протеста против нового закона. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты; не менее 180 человек были арестованы.

#HongKong Ce genre de scènes n’existe pas dans la presse chinoise pic.twitter.com/TFvpieCFKE — Zhulin Zhang (@ZhangZhulin) May 24, 2020

200 высокопоставленных политиков со всего мира опубликовали совместное заявление с критикой китайского плана по Гонконгу. "Проект решения" - так назывался документ, который был затем утверждён в качестве закона Всекитайским собранием народных представителей. Он позволяет Пекину применять в автономии национальные законы и открыть там представительства органов безопасности, а также включает положения о наказаниях за "измену, сепаратизм и мятеж".

В Пекине утверждают, что это было необходимо "для противодействия терроризму и антигосударственной подрывной деятельности". Но противники нововведений говорят об ограничении прав и свобод жителей автономии для подавления не прекращавшихся с прошлого года протестов. Они были вызваны законопроектом, который разрешил бы экстрадицию местных заключённых в материковый Китай.

КНР обвинила США и ряд других стран во вмешательстве в свои внутренние дела и отвергла предположения о том, что закон о нацбезопасности нанесет ущерб иностранным инвесторам в Гонконге - одном из крупнейших финансовых центров Азии и мира.