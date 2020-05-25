Греков пустили на острова и в кафе

Новые послабления ограничительных мер в Греции. С понедельника между материковой частью страны и островами вновь ходят паромы. Перед посадкой пассажиры заполняют специальную анкету о состоянии своего здоровья. Лишь половина посадочных мест могут быть заняты, чуть больше – если на судне есть каюты.

"Мы измеряем температуру каждого пассажира. Если у кого-то она высокая, ей или ему запрещено плыть", - говорит Илиас Скалцас, член экипажа Dionisios Solomos.

Ношение масок обязательно. Садиться можно только через одного.

"Начинать так летний сезон непривычно. Но это необходимо. Во всяком случае сейчас, до того как ограничения будут окончательно сняты. Общими усилиями вместе с пассажирами мы преодолеем все трудности", - уверен Михалис Лигнос, капитан судна Dionisios Solomos.

"Грекам разрешили отправиться на острова. Они вновь могут навестить родственников и друзей, подготовиться к встрече отдыхающих. Кафе, бары и растораны снова открыты", - говорит Иоаннис Карагиоргас, корреспондент Euronews.

Правда, пока не всем желающим здесь хватает места. Расстояние между столицами не менее 70 см. За каждым из них – не более шести человек.

"Сегодня утром у меня было такое ощущение, будто я впервые открываю двери своего кафе. Очень странно. Мы сделали все необходимое, чтобы отвечать новым требованиям. Это заняло какое-то время, но мы все сделали правильно. И кафе заработало" - рассказывает Иоаннис Васдекис, владелец кафе.

Все сотрудники обязаны носить маски. Ради еще одного глотка свободы после двухмесячного карантина и клиенты готовы неукоснительно выполнять предписания правительства.

"Мы подошли к нынейшней ситуации со всей отвественностью. И не изменим свое отношение в будущем. Вот это у меня всегда с собой. Если надо, я и сам надену маску", - говорит Никос Аливизатос, клиент в кафе.

Число инфицированных коронавирусом в Греции составляет 2 882. Умерли 172 человека с подтвержденной инфекцией.