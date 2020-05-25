Джонсон: "Это был отцовский инстинкт!"

Давление на британского премьера тех, кто требует увольнения ближайшего политического советника Джонсона Доминика Каммингса возрастает не по дням, а по часам.

Джонсон, отвечая на вопросы журналистов, заметил, что Каммингс "вел себя очень ответственно, поскольку отправился в Дарем, чтобы обсудить с женой вопрос того, кто будет заниматься ребенком в ближайшее время, предприняв все меры предосторожности".

Глава кабмина уклонился от прямого ответа, как замечает часть медиа, на вопрос, поставлен ли был он сам в известность о путешествии подчиненного.

Вот фрагмент его выступления на брифинге на Даунинг-стрит: "У нас был продолжительный разговор, и я пришел к выводу, что поездка, которая была предпринята с целью обустройства жизни ребенка в момент, когда и у главы семьи, и у его жены был коронавирус, то, что сделал бы любой родитель, подчиняясь отцовскому инстинкту. И я его за это не осуждаю".

Этот инцидент - уже второй за последние недели - происходящий в окружении Джонсона. Ученый Нил Фергюсон, призывавший всех сидеть дома и разработчик изоляционных мер, в момент запретов, введенных по его настоянию, принимал у себя дома подругу.

Это вызвало повторный гнев у оппозиции и ее лидера Кира Стармера: "Это проверка приниципиальности премьера, и он с треском ее провалил. Он не уволил Каммингса, он отказался проводить расследование, это демонстрирует отношение властей к нации".

Политическая близость премьтера и его советника во многом объясняется тем, что Ккаммингса называют архитектором стратегии "брексита", которую проводил Джонсон, увенчавшейся в итоге успехом.