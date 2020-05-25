Снятие карантина в ЕС: новый глоток свободы в Испании и Франции

В Испании с понедельника открыты бары и рестораны. Правда, насладиться едой или выпивкой пока можно лишь на террасе.

Новый глоток свободы смогут ощутить и жители Мадрида и Барселоны - хотя на два этих города приходится, согласно официальной статистике - примерно половина всех жертв COVID-19.

Но есть и те, у кого ослабление рестрикций вызывает недовольство.

- Слишком все быстро. Неизвестно, как все обернется, последствия для экономики, если что пойдет не так, могут быть самыми тяжелыми.

- Знаете, это очень большие города, что Мадрид, что Барселона, всех вот так отпустить сидеть по барам? Не знаю, мне кажется, что последствия кризиса в экономике диктовали это решение.

В Греции с понедельника разрешается путешествовать по территории страны. Оживить туристическую отрасль, погрузившуюся в спячку из-за карантина - одна из задач Афин, которая должна быть решена эффективно и быстро.

В Германии, раньше других начавшей постепенно снимать карантин, на протяжении последних дней продолжают регистрироваться очаги заражения. Два наиболее крупных были отмечены на мясокомбинатах. Сейчас в список вошла и баптистская церковь, свыше сотни прихожан которой оказались вирусоносителями.

В Турции эпидемиологическая ситуация была менее сложной, чем в Европе. Власти, как считают многие медики, приняли правильные решения, начав проводить массовое тестирование и немедленное изолирование тех, в кого был обнаружен вирус.

В понедельник во Франции власти намерены представить дорожную карту нового этапа смягчения изоляции. В нее должны войти инструкции, которые касаются возможного открытия баров и ресторанов, а также отелей и кемпингов, французам также должны объявить, как им разрешат проводить отпуск.

Но за день до этого одна из министров высказалась в том духе, что вакации не предполагают поездок заграницу, даже если речь идет о соседних Италии и Испании.