ЕС: выход из самоизоляции

В Евросоюзе постепенно снимают ограничения, введённые во время пандемии, но в разных странах этот процесс идёт по-разному. Наши корреспонденты выяснили, с каким настроением встречают эти перемены жители Франции, Италии и Испании.

– Стало немного по-другому, – делится житель Лиона, – но сложностей не возникает, просто привыкаешь держаться на расстоянии от других. И приятно снова увидеться с друзьями.

– Бары и рестораны во Франции по-прежнему закрыты, – передаёт корреспондент Euronews Гийом Пети, – поэтому для встреч приходится искать другие варианты. Некоторые приглашают друзей в гости. Другие собираются в парках, которые здесь, в Лионе, открыты. А по вечерам многие выходят на набережную Соны. И почти никто не носит маску. Люди говорят, что испытали облегчение после двух месяцев самоизоляции, при этом ряд ограничений сохраняется – нельзя собираться группами более десяти человек.

Корреспондент Euronews Джорджия Орланди передаёт из Рима:

– С одной стороны, многим римлянам нравится, что в городе так свободно, – нет привычного столпотворения туристов, стекающихся в столицу в это время года, но, с другой стороны, у этой свободы высокая цена, и многие итальянцы вынуждены идти на различные жертвы.

– Мне сейчас, конечно, свободнее, чем раньше, – делится один из местных жителей, – но если свобода сводится к возможности бродить по опустевшему центру города, то не назвал бы это такой уж свободой.

– Вот, скажем, в военное время – разве делали проблему из того, что нельзя пойти на пляж или в бассейн? – отмечает другой местный житель. – Во время войны были бомбёжки, и люди понимали, что важно, а что нет. А наше общество ничем не желает жертвовать, даже во время серьёзных трудностей.

– Пожилые люди соблюдают правила, они носили маски, даже когда это было не обязательно, говорит жительница города. – И сейчас продолжают, по моим наблюдениям. А молодёжь, похоже, совсем не осознаёт, что мы пережили за время пандемии, и что не совсем ещё осталось позади.

В Барселоне засидевшиеся дома люди устремились на берег моря, но не всем здесь это нравится:

– На пляж приходит теперь больше людей, чем раньше, в основном те, кто живут в стороне от моря, – делится местная жительница. – А те, кто живут поблизости, стали приходить реже, или в другие часы, потому что не всем это нравится, но что поделать, ведь это общий пляж.

Из Барселоны передаёт корреспондент Euronews Кристина Гинер:

– Некоторые надеются, что, когда заработают спортивные центры, где можно тренироваться на открытом воздухе, меньше людей станет приходить заниматься спортом сюда, на пляж.