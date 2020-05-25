Президента Бразилии Жаира Болсонару освистала толпа. В субботу он в окружении телохранителей вышел на улицу из своей столичной резиденции, чтобы купить хот-дог. "Убийца!" - прокричала какая-то женщина, пока он его поедал вопреки всяким рекомендациям ВОЗ о соблюдении социальной дистанции на фоне распространения коронавируса.

Упреки сыпятся на главу государства из-за его отказа установить жесткий карантин в стране, которая уже вышла на второе место в мире по числу инфицированных. Здесь зафиксировано почти 368 тысяч случаев заражения, около 23 тысяч заболевших умерли.

В воскресенье на манифестацию в городе Бразилиа собрались и сотни сторонников президента. По их мнению, ограничительные меры нанесут больший удар экономике страны, чем коронавирус - ее населению. Демонстранты выступили и против обвинений, выдвинутых в отношении самого Болсонару: ранее Верховный суд санкционировал публикацию видео со встречи президента с министрами, которое могло бы служить доказательством вмешательства главы государства в дела федеральной полиции в целях защиты собственной семьи от коррупционных расследований.