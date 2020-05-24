"Близость на расстоянии": театр на подземной парковке

COVID-19 заставил театры по всей Европе закрыться, но один из них продолжает действовать "в подполье". "Deutsches Theater" Гёттингена играет пьесу "Метод" на подземной парковке. Спектакль по мотивам произведения "Corpus Delicti" Юли Цее погружает зрителя в проблемы карнатина и самоизоляции.

Марина Лара Портман сыграла в нём одну из ролей:

"Мы играем на подземной автостоянке, потому что мы не можем играть на сцене из-за всех этих правил социального дистанцирования, - говорит актриса. - Поэтому сейчас мы создали совершенно особую ситуацию: все сидят в своих машинах с закрытыми окнами, и любой физический контакт исключён".

Частным театрам сейчас приходится нелегко. В этом отношении труппе "Deutsches Theater" повезло: система театров ФРГ, финансируемых местными муниципалитетами, оказалась устойчива к нынешнему кризису: зарплата актёрам и другим сотрудникам во время карантина выплачивается полностью, но сидеть сложа руки они не хотят и используют любую возможность продолжать заниматься любимым делом. 24 постоянных актёра из 26 приняли участие в подземной постановке, пусть и в таких необычных условиях.

"Я вижу актеров, но при этом осознаю, что между нами - стена, созданная изоляцией. А с другой стороны, звук посылается прямо в машину, и таким образом создается ощущение большей близости через акустику. Людям уже хорошо знакомо это несоответствие, потому что оно стало одной из основных бытовых проблем, и в течении последних недель они уже научились, как создавать ощущение близости на расстоянии", - говорит менеджер "Deutsches Theater" Эрих Шидлер.

Пьеса предлагает холодный критический взгляд на наше общество , трансформированное пандемией. Человечество мутирует, "социальное дистанцирование" превращает "социальные существа" в изолированных индивидуумов, вынужденных избегать физического контакта с другими людьми.